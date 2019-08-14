Нововведения в системе налогообложения: комментарии депутата

Народный депутат Украины Нина Южанина прокомментировала изменения количества комитетов, которые хотят ввести в партии "Слуга народа".

Она отметила, что окончательного решения по количеству комитетов еще нет, поскольку есть очень серьезные вопросы по некоторым предложениям об изменениях количества или функционала тех или иных комитетов. Например, по комитету по вопросам налоговой и таможенной политики, который планируют объединить с комитетом по деятельности финансовых рынков. По мнению депутата, после объединенная эти комитеты не будут успевать решать все вопросы, которые возникают, и, таким образом, не смогут справиться с большим объемом работы.

Кроме того после объединения комитетов могут возникнуть проблемы с принятием того или иного решения, ведь по регламенту работы комитета его председатель должен обязательно предоставить право высказаться каждому депутату, желающему высказаться. А после объединения, в один комитет войдут шестьдесят депутатов, добавила Южанина.

Депутат также прокомментировала возможные нововведения относительно обязательного декларирования доходов, налоговой амнистии и налогообложения выведенного из Украины капитала. Введение налога на выведенный капитал, по ее мнению, будет способствовать выходу из упрощенной системы налогообложения в малый и средний бизнес.

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