Позицию Украины по Донбасу поддерживают и в США, и в Европе: эксперт

Директор Дипломатической Академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский заявил, что США готовы включиться в переговоры для решения проблем на Донбассе.

Формальное же вхождение новой стороны в "нормандский формат" требует согласия всех сторон. А на это могут не согласиться, поскольку участие такого мощного игрока может существенно изменить контекст дискуссии, и россияне к этому варианту будут относиться очень осторожно. Эксперт отметил, что гораздо важнее не то, какие страны будут привлечены к переговорам в "нормандском формате", а то, что Украина там хочет обсуждать и чего Украина в итоге хочет добиться.

Корсунский отметил, что инициативы президента Зеленского по Донбассу широко поддерживаются. И, по мнению эксперта, сегодня и США и Европа однозначо находятся на стороне Украины.

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