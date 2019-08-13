Переговоры с РФ по украинской ГТС неизбежны: все дело в лицензировании

Директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский заявил, что Украина создает нового оператора ГТС для подписания договоров со странами ЕС.

Новая компания будет называться "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), именно она станет оператором газотранспортной системы после анбандлинга. Но после того, как ей будет передана в управление газотранспортная система, пройдет достаточно долгое время, от трех до шести месяцев, пока Национальная комиссия регулирования энергетики будет лицензировать нового оператора. То есть, быстро переключить украинскую ГТС на новые европейские контракты, по словам Корсунского, просто невозможно.

Эксперт заявил, что уже начался процесс передачи имущества МГУ, и уже возникают определенные внутрикорпоративные проблемы в системе "Нафтогаза". Однако Корсунский заявляет, что все эти проблемы будут решены, потому что решение принято, есть постановление Кабмина и его просто нужно выполнять. Новый оператор появится 1 января 2020 года, однако его лицензирование займет достаточно длительное время и это время Украине нужно как-то выживать, подитожил эксперт.

Поэтому Корсунский считает, что трехсторонние переговоры с Россией относительно функционирования украинской ГТС в 2020 году неизбежны.

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