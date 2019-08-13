Для заполнения украинской ГТС Россия не нужна: громкое заявление энергетика

По окончании контракта, действие которого истекает 31 декабря 2019, российский монополист планирует существенно сократить объемы транспортировки голубого топлива через украинскую ГТС.

Мария Яковлева, эксперт по энергетическим вопросам, рассказала об очевидном плане относительно замещения транзита российского топлива. Она выразила сожаление по поводу того, что сегодняшняя власть этот план, не видит.

Яковлева заявила, что для того, чтобы заполнить украинскую ГТС "Россия вообще не нужна". По ее мнению, Украина должна создать независимого оператора, который согласно европейскому законодательству законтрактируется с европейскими компаниями, которые покупают газ у "Газпрома" для своих стран. И тогда, по словам эксперта, именно эти компании будут выкупать транзит у Украины, которая, в свою очередь, будет оказывать им такую услугу.

Для этого Украине Россия вообще не нужна, еще раз подчеркнула эксперт.

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