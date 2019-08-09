Инвентаризация пенсионных выплат: что это означает для пенсионеров

Эксперт по пенсионным вопросам Галина Третьякова рассказала, чего ждать пенсионерам из-за анонсированной жесткой проверки пенсий.

Она отметила, что эти проверки в первую очередь коснутся не пенсионеров, а функционеров. Будут проверять чиновников, которые определяют, кто и сколько должен получать из пенсионного фонда. Эксперт добавила, что проверять планирують на предмет злоупотребления и технических ошибок. Третьякова заявила, что практика инвентаризации социальных выплат является абсолютно нормальной, и ее проводят все развитые государства мира.

Процент ошибок и злоупотреблений разный. Он колеблется от 2-5% в странах Европы, до 30% в Индии. Наличие механизма верификации является предохранителем от того, что чиновники, которые имеют возможность злоупотреблять служебным положением, не делают этого. Но такая инвентаризация не означает тотальной проверки. Тотальную верификацию, по словам Третьяковой, в мире никто не проводит.

В Украине пенсионными выплатами охвачено более 11 млн человек, а 10,5 млн являются наемными работниками, которые перечисляют ЕСВ. И вот системы верификации этих взносов и выплат пенсий в Украине пока нет, добавила эксперт.

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