Налоговая будет проверять ФЛП: эксперт советует начать с диалога

Вице-президент по работе с малым и средним бизнесом Дмитрий Козловский прокомментировал инициативу новоизбранного депутата Даниила Гетьманцева по проверкам ФЛП.

По словам Гетьманцева и Офис президента, и его партия планируют защищать упрощенную систему налогообложения для малого и среднего бизнеса, в том числе, это касается работников отрасли информационных технологий. В то же время Гетьманцев заявил, что бороться нужно с теми ФЛП, которые крупные компании используют с целью уклонения от налогов.

Козловский оценил предложенную инициативу, как очень хорошую. Он отметил, что эти ограничения и изменения, которые возможно будут, нужно вводить достаточно постепенно. Также он рекомендует иметь активный диалог с рынком. Козловский отметил, что наличие общественных слушаний по вопросу новых изменений будет достаточно хорошей практикой.

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