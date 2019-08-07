Почему укрепилась гривня: комментарии банкира

Член совета Национального банка Украины Василий Фурман объяснил от каких факторов зависит укрепление гривни в Украине

На укрепление курса гривни влияет ряд факторов – один из них, в частности, высокий спрос нерезидентов на украинские облигации внутреннего государственного займа, заявил он. Портфель нерезидентов увеличился, если с начала года это было 6 млрд грн, то сегодня это больше 80 млрд грн, добавил эксперт.

Второй важный фактор, по словам Фурмана, это то, что у Украины довольно высокие цены на товары, которые она экспортирует за границу. Плюс, в этом году достаточно большой урожай, и он будет даже больше, чем в прошлом. А в прошлом был рекордный урожай, напомнил банкир.

Третий фактор, который обозначил эксперт, – это изменение политики центральных банков ведущих стран мира. Т.е. если в прошлом году она была жесткой, то сейчас эти банки переходят к политике количественного смягчения. Это означает, что, например, ФРС или Европейский центробанк будут, используя разные механизмы, вливать в экономику большие суммы денег. Понятно, что часть этих средств будет направляться на рынки, которые развиваются, в том числе и в Украину, отметил Фурман.

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