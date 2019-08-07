Названы имена четырех погибших бойцов

Названы имена четырех погибших бойцов62 Читать материал на украинском
6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, несмотря на перемирие.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Кроме того пресс-служба ВМС ВСУ назвала имена погибших Героев:
старший матрос Шарко А. В.
матрос Рак В. М.
солдат Шандра С. И.
матрос Курдов В. М.
"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", – говорится в заявлении.
6 августа российско-оккупационные войска осуществили четыре провокационных обстрела позиций ВСУ. Сообщается, что помимо 4 убитых воинов ВСУ, еще один украинский защитник был ранен.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, что погибли бойцы 36-й бригады морской пехоты.
"Они занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", – написал он в Facebook.
Стало известно, что террористы использовали специально приспособленную мину, которую запустили без задействования миномета.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, выразив соболезнования родным погибших и призвав лидеров стран-членов Нормандского формата возобновить переговоры.
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