Восстановление авиасообщения с РФ: плюсы и минусы

В сети активно распространяется информация о возобновлении авиасообщения с Россией.

25 июля на сайте президента зарегистрировали петицию, в которой предлагается возобновить регулярные авиаперелеты в страну-агрессор, которые запрещены с 2015 года. А в апреле этого года Кабмин запретил также и нерегулярные перевозки. По состоянию на сегодня эта петиция набрала около 1000 голосов из необходимых 25 тысяч.

Эксперт по вопросам авиации Кирилл Новиков заявил, что не слышал информации по восстановлению авиасообщения с Россией. Он отметил, что даже если бы такая информация и была, то восстановить авиасообщение со страной-агрессором на основании петиции или на основании просьбы со стороны России не так просто. Такой вопрос должен выноситься на рассмотрение СНБО. И Совет национальной безопасности и обороны дожлен принять взвешенное решение, которое максимально защищает интересы Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!