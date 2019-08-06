Переговоры с Россией: о чем нужно договариваться

Кандидат в народные депутаты Украины Ирина Верещук выделила основные угрозы для Украины в вопросе национальной безопасности и обороны.

Она отметила, что эти угрозы уже неоднократно упоминались и озвучивались еще с 2014 года, это угрозы, которые исходят от Российской Федерации. Конечно же, они никуда не делись, добавила будущая депутат. По мнению Верещук, сегодня Украина должна четко обозначить новую стратегию, которую она называет "прочь от Москвы", убрать из нее популистские лозунги, такие как "Путин нападет!", и поручить специально уполномоченным на то лицам проводить переговоры от имени Украины.

Эксперт также отметила, что Украину ожидает переговорный процесс с Россией по энергетическому вопросу, который долгое время до этого был просто заморожен. Россия, по словам Верещук, пока отказывается вести переговоры, и это является серьезным вызовом для национальной безопасности, так как уже 1 января 2020 Украина может остаться без контракта на транспортировку газа, который ежегодно приносит в Госбюджет почти 3 млрд долларов.

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