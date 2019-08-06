Максимальная оцифровка всех процессов: депутат сообщила о нововведениях

Кандидат в народные депутаты Ирина Верещук прокомментировала введение системы слежения за работой депутатов новой Верховной Рады.

Она отметила, что просто так ввести соответствующую систему слежения за работой всех депутатов невозможно, ведь это нарушает права и свободы граждан. Если такая система слежения и будет введена, то только после соответствующего согласия депутатов, добавила Верещук. Она отметила, что, говоря о подобной системе, ее коллеги имели в виду только представителей фракции "Слуга народа".

Кандидат в депутаты отметила, что никаких обсуждений по наказаниям за то или иное голосование в Раде не ведется. По ее словам, каждый депутат фракции "Слуга народа" будет голосовать самостоятельно, так как посчитает нужным.

Она заявила, что в партии существует много инициатив по оцифровке некоторых устаревших процессов. Так, с 2020 года каждый новорожденный ребенок будет получать ID-карту, которой сразу будет присвоен индивидуальный налоговый номер. Следовательно потребности идти в налоговую за бумажным ИНН по достижении соответствующего возраста больше не будет. Верещук отметила, что во фракции сейчас очень много говорят об онлайн- или смарт-услугах, которые уменьшат коррупцию и бюрократию.

Она раскрыла некоторые тайны о системе "Е-малятко". Согласно этому нововведению первые 10 услуг, которые были связаны с рождением ребенка, например, справка из больницы, место регистрации ребенка, справки, которые нужно собирать для получения помощи по уходу за ребенком и многие другие документы теперь можно будет сделать онлайн.

Кандидат в народные депутаты подтвердила, что электронный вариант проведения следующих президентских выборов в Украине является абсолютно реалистичным.

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