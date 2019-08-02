Подорожают ли авто: комментарии эксперта

Председатель Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко прокомментировал тренды рынка автомобилей в Украине.

Он отметил, что рынок авто растет быстрее, чем прогнозировали эксперты - он вырос не на 14%, а на 22% по сравнению с июлем прошлого года. Назаренко добавил, что сейчас в Украину очень активно приходят инвестиции из Кипра, которые, по мнению эксперта, на самом деле является не киприотскими, а украинскими. Назаренко отметил, что из-за неуверенности граждан в будущем в Украине очень сильный отложенный спрос. Сейчас, по мнению эксперта, этот отложенный спрос начал реализовываться и в автомобильной сфере в частности.

Он напомнил, что Украина подписала обязательства до 2019 года ввести обязательный техосмотр легковых и грузовых автомобилей. По его прогнозам 80-90% всех используемых иномарок в Украине этот техосмотр не пройдут, если такой техосмотр будет честным, а не просто торговлей талончиками. Во многих используемых автомобилях, например, вырезанные катализаторы, а акцент делается, в соответствии с директивами ЕС, даже не на безопасность, а на экологичность, добавил эксперт.

Теоретически авто, не прошедшие техосмотр, не допустят к передвижению по украинским дорогам, отметил Назаренко.

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