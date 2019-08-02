Банковский стандарт IBAN: что нужно знать

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский прокомментировал последствия введения банковского стандарта IBAN.

Работники банковской сферы успокаивают, что этот переход никак не отразится на пользователях банковских услуг. Эксперт отметил, что переход на такой стандарт является необходимым условием для интеграции Украины в мировой банковский пространство. Он оценивает этот переход исключительно положительно, потому что, по словам эксперта, теперь украинцы смогут свободно перечислять деньги на зарубежные счета. Кроме того, сама процедура перевода денег значительно упростится.

По словам Несходовского, теперь не нужно будет вводить множество информации и заполнять различные поля для того, чтобы сделать международный перевод. Достаточно будет просто указать номер счета, где уже зашита вся необходимая информация.

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