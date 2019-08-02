Трамп может присоединиться к нормандской четверке: комментарий эксперта

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак прокомментировал, насколько Украине выгодно подключение президента США Дональда Трампа к переговорам в нормандском формате.

Он отметил, что дальнейший ход событий на Донбассе зависит не только от мысли или слова Дональда Трампа. Експерт добавил, что популярное мнение большинства украинцев о том, что надо принимать простые и быстрые решения в сложных международных вопросах, не всегда является правильным. Шлинчак отметил, что даже если такое решение Трампом и будет принято, то оно лишь опосредованно будет связано с событиями на Донбассе. Ключевым здесь, по мнению эксперта, может стать вопрос влияния такого решения на рейтинг Трампа перед следующими выборами президента США.

Поэтому, по словам Шлинчака, говорить о решении о включении Трампа в нормандский формат, как о свершившемся факте, пока очень рано.

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