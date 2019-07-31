На День независимости вряд ли успеют: Магера о новой Раде

Экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера подтвердил слова главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что новая Верховная Рада не успеет начать свою работу до 1 сентября.

Он пояснил, что по закону ЦИК обязан обработать все протоколы не позднее 5 августа 2019 года. По его словам, не позднее 10 августа эти результаты должны быть опубликованы в газете "Урядовый курьер". И уже после обнародования результатов в газете "Урядовый курьер" начинается отсчет 30-дневного срока для проведения первой сессии Верховной Рады нового созыва. То есть, первая сессия нового парламента должна начаться не позднее 4 сентября 2019 года, добавил Магера.

Ускорение этого процесса, и начало работы Верховной Рады уже 24 августа, по мнению эксперта, затрудняет большое количество судебных разбирательств, которые сегодня происходят в разных областях Украины. Особенно это касается мажоритарщиков, добавил эксперт.

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