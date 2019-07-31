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''Нафтогаз'' против ''Газпрома'': прогнозы эксперта на 2020 год

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Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Кобаль дал прогнозы относительно решения трибунала, который состоится в 2020 году по вопросам компенсации убытков на сумму 5,2 млрд долларов.

Именно эту сумму "Нафтогаз" требует от российского "Газпрома". Эксперт отметил, что в активе у "Нафтогаза" уже есть победа над "Газпромом" в стокгольмском арбитраже. Согласно тем решением "Газпром" обязан выплатить более 2 млрд долларов, добавил он. Кобаль также отметил, что по этому решению уже есть существенные сдвиги. Так, например, в Европе уже блокируются и арестовываются активы "Газпрома".

"Газпром", по словам эксперта, сейчас выступает с предложениями, чтобы "Нафтогаз" отказался от решения стокгольмского суда и, таким образом, можно было бы продолжить транспортировку газа через Украину. Кобаль считает, что никто на подобные условия не согласится, ведь, по мнению эксперта, является решение международного арбитража, которое должно выполняться, а уже дальше можно будет говорить о продолжении контакта.

Он добавил, что это два разных вопроса, и Украине не стоит их объединять в переговорном процессе.

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