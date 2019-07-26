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17-я годовщина Скниловской трагедии: все ли виновные наказаны

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Со дня Скниловской трагедии - крупнейшей за всю историю авиашоу в Украине - прошло уже 17 лет.

Очевидцы до сих пор приходят на место трагедии, чтобы почтить память погибших, а некоторые осужденные уже отбыли свои сроки наказания. Однако свидетели трагедии считают, что государство повело себя небрежно как в организации того шоу, так и в расследовании причин трагедии.

О том, наказаны ли все виновные мы спросили военнослужащего, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко. Он отметил, что обстоятельства трагедии достаточно непростые и выяснить все причины следствию почти невозможно. Поэтому и наказание всех виновных в смертях зрителей, с его точки зрения, также не представляется возможным.

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