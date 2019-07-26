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Новому премьеру не позавидуешь: эксперт назвала самые важные проблемы

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе не завидует новому премьер-министру Украины.

По мнению эксперта, новый премьер-министр Украины столкнется с большими вызовами - от выплаты внешнего долга до переговоров с "Газпромом" по транспортировке газа через территорию Украины. По ее словам, Украина и Европейский Союз будут настаивать на долгосрочном десятилетнем контракте, а вот "Газпром" хочет ограничиться краткосрочным контрактом на один-два года.

Также госпожа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины дала ответ на вопрос о коммуникации между Украиной и ЕС по антикоррупционным реформам. Эксперт напомнила и о штрафах за нерастаможенные авто, которые до сих пор ездят по территории Украины на европейских номерах. Эти штрафы вступают в силу с 24 августа 2019.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе
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