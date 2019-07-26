Позиция Украины и ЕС в переговорах с ''Газпромом'' является общей: транзиту через Украину быть

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала заявления о переговорах с "Газпромом".

По ее словам, Европейский Союз уже предлагал РФ провести трехсторонние переговоры по вопросам транзита российского газа через территорию Украины. Позиция Украины и ЕС о том, что транзит через территорию Украины должен быть сохранен, а соглашение должно быть долгосрочным, является общей. Однако, ответа РФ по готовности проводить эти переговоры пока нет, отметила вице-премьер-министр.

Эксперт добавила, что вся украинская команда будет ориентироваться именно на десятилетний контракт, а переговоры по этому вопросу будет вести уже новое правительство Украины. Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что в команду, которая будет вести эти переговоры не войдут представители "Оппозиционной платформы - За жизнь", поскольку, по ее словам, Украина до сих пор тяжело переживает последствия соглашений, которые были заключены представителями этой политической силы.

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