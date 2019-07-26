Надеялись, что СБУ не заметит: эксперт пояснил арест российского танкера

Военный эксперт Владислав Селезнев дал оценку ситуации, сложившейся с российским танкером.

Он отметил, что Российская Федерация продолжает экспансию в акватории Азовского и Черного морей. Селезнев добавил, что арест российского танкера является следствием небрежности российского руководства, которое надеялось, что СБУ не заметит российское судно, которое прибыло на ремонт в порт Измаил, предварительно изменив свое название. Эксперт пояснил, что причиной прибытия танкера на ремонт в Украину стала цена, ведь ремонтные услуги в украинских портах значительно дешевле, чем аналогичные работы в портах РФ.

Селезнев отметил, что РФ ведет себя в Азовском и Черном морях так, как ей позволяет Украина, ведь любая агрессия может достигать только того уровня, который позволяет другой участник этого процесса.

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