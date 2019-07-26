Надеялись, что СБУ не заметит: эксперт пояснил арест российского танкера

Надеялись, что СБУ не заметит: эксперт пояснил арест российского танкера712 Читать материал на украинском
Военный эксперт Владислав Селезнев дал оценку ситуации, сложившейся с российским танкером.
Он отметил, что Российская Федерация продолжает экспансию в акватории Азовского и Черного морей. Селезнев добавил, что арест российского танкера является следствием небрежности российского руководства, которое надеялось, что СБУ не заметит российское судно, которое прибыло на ремонт в порт Измаил, предварительно изменив свое название. Эксперт пояснил, что причиной прибытия танкера на ремонт в Украину стала цена, ведь ремонтные услуги в украинских портах значительно дешевле, чем аналогичные работы в портах РФ.
Селезнев отметил, что РФ ведет себя в Азовском и Черном морях так, как ей позволяет Украина, ведь любая агрессия может достигать только того уровня, который позволяет другой участник этого процесса.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.