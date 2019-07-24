"За "кнопкодавство" нужно сажать!" Депутат объяснила, кого именно

"За "кнопкодавство" нужно сажать!" Депутат объяснила, кого именно423 Читать материал на украинском
Продолжаем подводить итоги дня с гостем студии – народным депутатом Украины Еленой Сотник.
Первую часть эфира можно посмотреть здесь.
Говорим о причинах прогулов в Раде и "кнопкодавстве".
"Я бы за "кнопкодавство" – а мы вносили такую инициативу – ввела уголовную ответственность, – признается Сотник. – Например, в Израиле есть уголовная ответственность за "кнопкодавство".
"Потому что это мошенничество самого высокого уровня. Когда меня делегируют люди лично голосовать за законы, а я фактически отдаю это право – которое не мое, а только делегировано мне – некоему третьему лицу. Это однозначно мошенничество", – объясняет она.
По мнению нардепа, уголовная ответственность может быть вплоть до тюремного заключения. Причем, подчеркивает она, эта санкция должна применяться не против того, кто нажимал кнопку, а против того, кто отдал свою карточку.
А какие риски несет снятие депутатской неприкосновенности? Смотрите в этом выпуске Итогов.
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