"Генпрокурор – это не министр": Елена Сотник рассказала, с чем Рябошапка столкнется в ГПУ

Депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Елена Сотник – о кандидатуре Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

"Я с ним познакомилась на том этапе, когда он уже ушел из Минюста и работал больше в общественном секторе, потом в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. – Ред.) как член комиссии…", – признается Сотник.

Однако она заверяет, что не ставит под сомнение юридическую подкованность Рябошапки.

"Можно однозначно отметить, что он юрист. И юрист с определенным опытом, хотя и без опыта процессуального руководства или работы с уголовными производствами. Но тут нужно спрашивать самого Рябошапку – возможно, в его биографии были и такие моменты", – отмечает депутат.

"Генеральный прокурор – не политическая должность. Это не министр. Генеральный прокурор – 100% профессиональная должность", – подчеркивает Сотник.

По ее мнению, как только президент подаст кандидатуру – с этого момента его связь с генпрокурором должна быть полностью прекращена.

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