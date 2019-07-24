Косянчук: Украина заработала 2 млн евро на "грязной нефти" Путина

Получит ли Украина компенсацию от России за "грязную нефть" (с повышенным содержанием органических хлоридов), которая весной 2019 года попала в трубопроводы?

Эксперт нефтегазового рынка Украины Леонид Косянчук поделился в комментарии ObozTV инсайдерской информацией.

"Насколько мне известно из первоисточников, то Украина получила определенную компенсацию. На сегодняшний день "Укртранснафта" даже имеет с этого барыш примерно в 2 млн евро. То есть, мы даже выиграли от этого", – сообщил Косянчук.

По его данным, судебного рассмотрения какой-либо претензии не было. "Там все полюбовно решилось. В рамках договоренностей Николая Николаевича, нынешнего руководителя "Укртранснафты", и руководства "Транснефти России", – рассказал он.

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