"Провокация на столкновение": депутат Киевсовета о снятии колючей проволоки с посольства России

Продолжаем разговор с гостем студии – народным депутатом Украины VII созыва, нынешним депутатом Киевского городского совета Игорем Мирошниченко.

Первую часть интервью можно посмотреть здесь.

Обсуждаем первый год работы новой Рады и противостояние "зеленых" и бывалых политиков.

Еще один актуальный вопрос – зачем посольство РФ в Киеве 23 июля сняло большую часть колючей проволоки, которая там была с 2014-го года?

Мирошниченко не исключает, что снятие проволоки – это провокация со стороны Москвы. " Провокация на столкновение", – говорит он.

"РФ пытается спровоцировать внутренний конфликт в Украине, якобы демонстрируя: вот видите, пришел "пророссийский" президент, поэтому мы снимаем колючую проволоку, – предполагает политик. – Россияне делают то же самое, что они делали во время Второй мировой войны на Западной Украине. Когда они переодевались в бандеровцев и уничтожали мирное население".

По мнению депутата Киевсовета, после снятия проволоки сами россияне могут организовать нападение на посольство РФ.

Чтобы узнать больше – смотрите этот выпуск Итогов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram