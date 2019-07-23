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"Провокация на столкновение": депутат Киевсовета о снятии колючей проволоки с посольства России

1.6т Читать материал на украинском

Продолжаем разговор с гостем студии – народным депутатом Украины VII созыва, нынешним депутатом Киевского городского совета Игорем Мирошниченко.

Первую часть интервью можно посмотреть здесь.

Обсуждаем первый год работы новой Рады и противостояние "зеленых" и бывалых политиков.

Еще один актуальный вопрос – зачем посольство РФ в Киеве 23 июля сняло большую часть колючей проволоки, которая там была с 2014-го года?

Мирошниченко не исключает, что снятие проволоки – это провокация со стороны Москвы. " Провокация на столкновение", – говорит он.

"РФ пытается спровоцировать внутренний конфликт в Украине, якобы демонстрируя: вот видите, пришел "пророссийский" президент, поэтому мы снимаем колючую проволоку, – предполагает политик. – Россияне делают то же самое, что они делали во время Второй мировой войны на Западной Украине. Когда они переодевались в бандеровцев и уничтожали мирное население".

По мнению депутата Киевсовета, после снятия проволоки сами россияне могут организовать нападение на посольство РФ.

Чтобы узнать больше – смотрите этот выпуск Итогов.

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