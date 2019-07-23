Рада вместо парада: Мирошниченко не исключил, что новый парламент соберется 24 августа

В студии – бывший народный депутат Украины VII созыва, нынешний депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко (фракция "Всеукраинское объединение "Свобода").

Когда состоится первое заседание Верховной Рады нового созыва? Могут ли депутаты собраться в День независимости, 24 августа?

"Нет никаких проблем, чтобы ЦИК в максимально сжатые сроки огласила результаты, огласила фамилии тех, кто будет формировать парламент следующего созыва. И провести торжественное заседание. Очевидно, что это заседание может быть 24 августа", – не исключает Мирошниченко.

По его мнению, все зависит от политической воли. "А воля у команды президента – как можно скорее получить всю полноту власти. Они ее, по сути, уже получили. Остается только формализировать процедуры", – отмечает политик.

Также обсуждаем возможность внеочередных местных выборов в Украине. Получит ли команда Зеленского большинство на местах? И что тогда? Смотрите интервью с Мирошниченко в нашем эфире.

Вторая часть – здесь.

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