Путин меняет тактику? Военный эксперт предупредил о новых провокациях России на Донбассе

Эксперт по безопасности Василий Богдан – о перебрасывании в Донецк группы российских снайперов.

Каковы планы России? Намерен ли Владимир Путин сменить тактику ведения войны на Донбассе? Какое "секретное оружие" украинские войска могут противопоставить российским снайперам? Обсуждаем эти и другие вопросы.

"Т.н. "хлебное перемирье" уже нарушается российскими оккупационными войсками и боевиками. И понятно, что цель Путина – оставить эти террористические ОРДЛО, трансформировав их в соответствующие структуры в составе Российской Федерации", – отмечает Богдан.

По мнению эксперта, Путин пытается всячески подорвать Минские соглашения и Нормандский формат. С тем, чтобы обвинить в недееспособности этих институций Украину.

"Возможно, будут провокационные попытки ликвидировать отдельных представителей миссии ОБСЕ. Безусловно, таким образом, чтобы списать это на украинскую сторону", – не исключает он.

Подробнее о стратегии Кремля и украинских контр-снайперских группах – смотрите в этом выпуске Итогов.

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