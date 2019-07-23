"Как сохранить и приумножить деньги": эксперт по недвижимости дал совет

"Как сохранить и приумножить деньги": эксперт по недвижимости дал совет89 Читать материал на украинском
Эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов считает покупку жилья лучшим способом инвестиций для украинцев.
"Я бы рекомендовал сберегать деньги в недвижимости, в квадратных метрах. Но нужно быть осторожным, в некоторых случаях переплатить за услуги специалиста, чтобы он дал квалифицированную консультацию, правильно направил деньги на инвестицию, потому что есть недобросовестные застройщики, которые не достраивают", – отметил Романов.
"Моя рекомендация – если хотите сохранить деньги, на сегодняшний день лучше недвижимости пока нет. Если сохранить и приумножить – тогда это первичка. Это инвестиция в строящиеся дома. Если же полностью себя обезопасить от каких-либо рисков и, как некоторые рассматривают, сразу сдать жилье в аренду, тогда это может быть и вторичка сразу с ремонтом. Купили, сдали в аренду и получаете прибыль", – добавил эксперт.
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