"Как сохранить и приумножить деньги": эксперт по недвижимости дал совет

Эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов считает покупку жилья лучшим способом инвестиций для украинцев.

"Я бы рекомендовал сберегать деньги в недвижимости, в квадратных метрах. Но нужно быть осторожным, в некоторых случаях переплатить за услуги специалиста, чтобы он дал квалифицированную консультацию, правильно направил деньги на инвестицию, потому что есть недобросовестные застройщики, которые не достраивают", – отметил Романов.

"Моя рекомендация – если хотите сохранить деньги, на сегодняшний день лучше недвижимости пока нет. Если сохранить и приумножить – тогда это первичка. Это инвестиция в строящиеся дома. Если же полностью себя обезопасить от каких-либо рисков и, как некоторые рассматривают, сразу сдать жилье в аренду, тогда это может быть и вторичка сразу с ремонтом. Купили, сдали в аренду и получаете прибыль", – добавил эксперт.

Подробности смотрите в Итогах дня на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram