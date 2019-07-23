Дело Ефремова: Чорновил указал на важный нюанс

Украинский политический деятель Тарас Чорновил считает, что к освобождению из СИЗО одиозного экс-регионала Александра Ефремова причастен экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Подобные решения начали выносить суды в тех делах, которые прямо координировал Андрей Портнов, еще будучи в Вене. Портнов на этом делает одну программу – ко всем, кто обвиняется в государственной измене, в сепаратизме, должны быть применены самые мягкие санкции, какие только могут быть. Все они должны выйти из-под ареста", – заявил Чорновил.

"Это позиция, которую я вижу де-факто... Думаю, что по большинству таких людей суды будут выносить оправдательные приговоры", – добавил политик.

Подробности смотрите в Итогах дня на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся