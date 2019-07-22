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"Это неконституционно": Чорновил разгромил идею Зеленского по новым выборам

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Украинский политический деятель Тарас Чорновил назвал неконституционной инициативу президента Владимира Зеленского относительно досрочных выборов всех органов местного самоуправления.

"Я вообще не понимаю, каким образом это возможно... Это неконституционно. Ты можешь разогнать Киевский горсовет под каким-то предлогом, Харьковский можешь разогнать. А каким образом разогнать все тысячи советов одновременно? Как изменишь дату выборов, которая четко прописана в Конституции?" – подчеркнул политик.

По его словам, такие выборы "по Конституции не могут состояться по определению", однако Зеленский готовит общественное мнение для того, чтобы это произошло.

"Если отказаться от любых конституционных норм, то для досрочных выборов нужно два месяца – октябрь-ноябрь. Пока есть рейтинг, ему надо взять этот форпост", – добавил Чорновил.

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