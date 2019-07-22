Возможны допросы и аресты: в ГПУ прокомментировали обыски в Кабмине

Спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что при расследовании хищений в оборонке на сумму более 6,7 млн долларов наказание для виновных может составить от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комментируя обыски в Кабмине и на предприятии "Спецтехэкспорт", Лысенко отметил, что речь идет о контракте, который заключало одно из предприятий концерна "Укроборонпром" с иностранной компанией.

В процессуальном порядке будут допрошены все лица, которые были задействованы в подготовке и подписании этого контракта, а также в переговорах с этими компаниями, отметил он.

"Возможны допросы людей, которые причастны к составлению этого контракта, а также были задействованы в переговорах. Будет назначен ряд экспертиз, в том числе экономическая. Только после этого можно выходить на обвинительный акт. На сегодняшний день про конкретные фамилии речи нет. Уголовное производство открыто по факту. Будет допрос фигурантов, не исключается объявление подозрений, избрание мер пресечения", – сообщил спикер Генпрокуратуры.

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