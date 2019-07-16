В Кабмине раскрыли детали информационной войны против Украины

В Кабмине раскрыли детали информационной войны против Украины113 Читать материал на украинском
Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин рассказал об информационной войне, которую Россия ведет против Украины.
По его словам, информационная война – это комплекс действий, которые объединены одной целью и в которых принимают участие:
спецслужбы России;
люди, которые говорят, что они журналисты, но на самом деле являются агентами спецслужб России;
организации, которые говорят, что они медиа, на на самом деле являются агентами спецслужб России;
политики, которые говорят, что они за свободу слова, но на самом деле они хотят негативно информационно влиять на Украину.
"Все это объединяется комплексом действий и называется информационной войной против Украины. Russia Today и Sputnik – это не медиа, а инструменты гибридной войны, с которыми надо бороться", – заявил он.
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