В Кабмине раскрыли детали информационной войны против Украины

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин рассказал об информационной войне, которую Россия ведет против Украины.

По его словам, информационная война – это комплекс действий, которые объединены одной целью и в которых принимают участие:

спецслужбы России;

люди, которые говорят, что они журналисты, но на самом деле являются агентами спецслужб России;

организации, которые говорят, что они медиа, на на самом деле являются агентами спецслужб России;

политики, которые говорят, что они за свободу слова, но на самом деле они хотят негативно информационно влиять на Украину.

"Все это объединяется комплексом действий и называется информационной войной против Украины. Russia Today и Sputnik – это не медиа, а инструменты гибридной войны, с которыми надо бороться", – заявил он.

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