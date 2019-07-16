В Мининформполитики отреагировали на угрозу роспуска

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин отреагировал на идею упразднения ведомства, которую озвучили накануне представители партии "Слуга народа".

"Я считаю, что с правовой точки зрения это возможно только при формировании большинства в парламенте, которое примет соответствующее решение о формировании Кабинета министров так, как его видит новое парламентское большинство, которое представляет большинство народа Украины", – заявил замминистра.

Золотухин заверил, что в ведомстве "абсолютно уважают такой ход событий", и готовы принять любое решение, каким бы оно не было.

"Нет другого варианта, кроме как согласиться и сделать, как скажут. Мы всегда публиковали информацию, что мы готовы сотрудничать с кем угодно, чтобы передать те наработки, которые у нас уже есть, и поделиться объективной информацией о тех ошибках и неудачных проектах, которые у нас несомненно были", – добавил он.

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