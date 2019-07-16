В Мининформполитики отреагировали на угрозу роспуска

В Мининформполитики отреагировали на угрозу роспуска251 Читать материал на украинском
Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин отреагировал на идею упразднения ведомства, которую озвучили накануне представители партии "Слуга народа".
"Я считаю, что с правовой точки зрения это возможно только при формировании большинства в парламенте, которое примет соответствующее решение о формировании Кабинета министров так, как его видит новое парламентское большинство, которое представляет большинство народа Украины", – заявил замминистра.
Золотухин заверил, что в ведомстве "абсолютно уважают такой ход событий", и готовы принять любое решение, каким бы оно не было.
"Нет другого варианта, кроме как согласиться и сделать, как скажут. Мы всегда публиковали информацию, что мы готовы сотрудничать с кем угодно, чтобы передать те наработки, которые у нас уже есть, и поделиться объективной информацией о тех ошибках и неудачных проектах, которые у нас несомненно были", – добавил он.
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