Олимпиада в Украине: в НОК ответили на идею Зеленского

Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Николай Томенко считает нецелесообразным проведение в Украине летних Олимпийских игр.

Комментируя соответствующую инициативу президента Владимира Зеленского, Томенко отметил: "Я считаю, что такие идеи вредны для бедной коррумпированной воюющей страны. У нас уже Янукович зимние "нью-васюки" пытался провести, а теперь осталось еще от Зеленского летние "нью-васюки" провести".

По словам вице-президента НОК, за последние 10-12 лет нет ни одного примера, чтобы Олимпийские игры были прибыльными. В то же время, сумма затрат на подготовку Олимпиады настолько велика, что на ней "в принципе нельзя заработать".

"Такие форумы, как и проведение чемпионатов мира по футболу – это забава шейхов, олигархов, диктаторов", – считает он.

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