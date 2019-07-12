Сокращение состава Рады: нардеп дал оценку идее Зеленского

Народный депутат Украины Дмитрий Андриевский считает нецелесообразной идею президента Владимира Зеленского сократить состав Верховной Рады до 100 нардепов.

"Есть население Украины, есть число депутатов, которое отвечает этому населению, есть определенные европейские традиции. Например, на моем 222 избирательном округе, на Соломенке, 167 тысяч избирателей. Представьте, что депутатов будет в 4 раза меньше. На одного депутата будет приходиться полмиллиона избирателей. Сможет ли депутат качественно выполнять свои функции?" – заявил Андриевский.

"Я уверен, что мажоритарная составляющая, которая должна была быть сохранена и при применении открытых списков, должна оставаться. Она отвечает и желанию избирателей и сегодняшним реалиям Украины. Я провожу каждый день много встреч и понимаю, насколько важно для людей пообщаться с депутатом – при том, что у меня 167 тысяч избирателей. Что же будет, если их будет полмиллиона?" – добавил политик.

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