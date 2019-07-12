"Отработали на четверку": нардеп подвел итоги работы Рады 8-го созыва

Народный депутат Украины Дмитрий Андриевский подвел итоги работы Верховной Рады 8-го созыва и назвал ее главные достижения.

"Запущен целый ряд важных реформ. Давайте вспомним реформу местного самоуправления. Сейчас больше половины государственного бюджета распределяется на местах. Мы видим восстановление местной инфраструктуры, новые объекты строятся", – отметил политик.

"Реформа образования – базовая реформа, которая на протяжение 3-5 лет даст соответствующие результаты. Медицинская реформа – можно по-разному к ней относиться, но это однозначно шаг вперед", – перечислил он.

Андриевский напомнил, что очень много было сделано по защите и развитию государственного языка.

"Я уже не говорю, что Верховная Рада за это время приняла 34 необычайно важных закона, которые значительно увеличивают социальный статус и финансирование наших Вооруженных сил", – добавил нардеп.

В результате парламентарий поставил Раде "крепкую четверку".

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