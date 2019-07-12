"Рано ставить точку": эксперт о скандале с экс-замом Пшонки

Центральная избирательная комиссия может обжаловать решение суда о допуске на выборы в Верховную Раду экс-заместителя генпрокурора времен Януковича Рената Кузьмина.

Такое мнение высказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

"Я не уверен, что можно поставить в этой истории точку. Это решение апелляционного суда. Возможно, Центральная избирательная комиссия будет его обжаловать, обратится в Верховный суд Украины. Я этого не исключаю. Если смотреть на предыдущие дела, то ЦИК как правило шла до конца и обжаловала столько, сколько можно было. Посмотрим, каким будет решение Верховного суда", – заявил аналитик.

По его словам, решение суда влияет на избирательный процесс.

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