"Реакция на признаки реванша": зачем в Украине нужно уголовное наказание за "Крымнаш"890 Читать материал на украинском
Экс-директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко – о возможности "альтернативного" парада и попытках "замаскировать" российскую агрессию в Украине.
Обсуждаем законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание Крыма и оккупированных районов Донбасса территорией Украины, который зарегистрировал в Верховной Раде спикер Андрей Парубий.
"Это реакция на последние события. На то, что зрители называют "признаками реванша". Когда мы видим возвращение людей времен Януковича, попытки провести какие-то телемосты с Российской Федерацией… Чтобы уменьшить поток фейковых новостей, чтобы ограничить возможности российской пропаганды – вполне логично требовать, чтобы белое называлось белым, а черное – черным", – объясняет Павленко.
Также говорим о том, как партии попадут в парламент и у кого наибольшие шансы занять кресло премьер-министра. Что может ждать Украину в ближайшем будущем – смотрите в этом выпуске Итогов.
Вторая часть интервью – здесь.
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