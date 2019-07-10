"Реакция на признаки реванша": зачем в Украине нужно уголовное наказание за "Крымнаш"

Экс-директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко – о возможности "альтернативного" парада и попытках "замаскировать" российскую агрессию в Украине.

Обсуждаем законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание Крыма и оккупированных районов Донбасса территорией Украины, который зарегистрировал в Верховной Раде спикер Андрей Парубий.

"Это реакция на последние события. На то, что зрители называют "признаками реванша". Когда мы видим возвращение людей времен Януковича, попытки провести какие-то телемосты с Российской Федерацией… Чтобы уменьшить поток фейковых новостей, чтобы ограничить возможности российской пропаганды – вполне логично требовать, чтобы белое называлось белым, а черное – черным", – объясняет Павленко.

Также говорим о том, как партии попадут в парламент и у кого наибольшие шансы занять кресло премьер-министра. Что может ждать Украину в ближайшем будущем – смотрите в этом выпуске Итогов.

Вторая часть интервью – здесь.

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