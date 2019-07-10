Россия хочет занять место СССР? Эксперт рассказал о "театре военных действий"

О проделке России во время международных учений Sea Breeze 2019 в Черном море – военный эксперт Олег Стариков.

Зачем корабль РФ "Сметливый" зашел в закрытый для мореплавания район? Что это было – сознательная провокация или техническая неисправность? Обсуждаем вызывающее поведение России в Черном и Балтийском морях.

"Идет эскалация между РФ и НАТО. Ми р уже перешел в стадию холодной войны. Архитектура безопасности в принципе разрушена – после Осетии, Абхазии, Крыма и Донбасса... Я предполагаю, что Россия требует заново переписать международную архитектуру безопасности, и хочет занять в ней место Советского союза... А море – это театр военных действий", – говорит Стариков.

Подробнее о ситуации на границах РФ и НАТО, а также об отмене парада на День Независимости и скандале с президентом Владимиром Зеленском – в этом выпуске Итогов.

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