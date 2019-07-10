Тарифы на газ признали незаконными: как добиться пересмотра квитанций

Апелляционный суд признал незаконным повышение цены на газ, которое состоялось в мае 2016 года.

Какие правовые последствия этого решения? Могут ли теперь украинцы через суд изменять цифры в платежках?

Ситуацию разъясняет эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук.

Никончук признается, что сам не собирается обращаться в суд за пересчетом квитанций: "Это займет половину моей жизни".

Он объясняет, что судиться в сфере ЖКХ в Украине – чрезвычайно тяжело, долго и дорого. По его словам, это может продолжаться "от 2 лет до бесконечности".

Но в теории – возможно. И наиболее принципиальные потребители коммунальных услуг могут воспользоваться прецедентом.

"Могут и теплокоммунэнерго, ссылаясь на это решение, обращаться к продавцу газа – например, к "Нафтогазу" – с требованием пересчета. Но поверьте: "Нафтогаз" однозначно будет вставать в соответствующую юридическую позу, будет пытаться переводить этот диалог исключительно в правовую плоскость. А с учетом нашей правовой системы – эти вопросы будут рассматриваться годами", – говорит эксперт.

Что делать тем, кто все же решится потребовать пересмотра счетов – смотрите в этом выпуске Итогов.

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