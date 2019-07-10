Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Как подкупают украинских избирателей: политик раскрыл "чудеса с раздачей слонов"

470 Читать материал на украинском

Продолжаем разговор с гостем студии – политическим и общественным деятелем Андреем Юсовым.

Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

Раскрываем одну из самых актуальных тем в Украине – грядущие парламентские выборы 21 июля.

Как кандидаты подкупают украинских избирателей? Как работают "сетки" и скупка голосов?

"На западе Украины сила подкупа и гречки уже традиционно меньше. На юге и востоке – больше. Мы слышим там вообще какие-то чудеса с раздачей слонов, очков, медицинских наборов. К сожалению, и в столице есть несколько "заповедных" округов, где трэш времен Черновецкого буйно расцветает", – рассказывает Юсов.

Больше о грязных предвыборных схемах и политическом закулисье – узнайте из нашего эфира.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Андрей Юсов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости