Как подкупают украинских избирателей: политик раскрыл "чудеса с раздачей слонов"

Продолжаем разговор с гостем студии – политическим и общественным деятелем Андреем Юсовым.

Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

Раскрываем одну из самых актуальных тем в Украине – грядущие парламентские выборы 21 июля.

Как кандидаты подкупают украинских избирателей? Как работают "сетки" и скупка голосов?

"На западе Украины сила подкупа и гречки уже традиционно меньше. На юге и востоке – больше. Мы слышим там вообще какие-то чудеса с раздачей слонов, очков, медицинских наборов. К сожалению, и в столице есть несколько "заповедных" округов, где трэш времен Черновецкого буйно расцветает", – рассказывает Юсов.

Больше о грязных предвыборных схемах и политическом закулисье – узнайте из нашего эфира.

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