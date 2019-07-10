"Зеленский разворачивается спиной к избирателям": названы первые ошибки президента

Политический и общественный деятель Андрей Юсов – о языковом вопросе в Украине, "заигрывании" властей с пророссийскими избирателями и первых ошибках президента Владимира Зеленского.

Зачем Зеленский пообещал Донбассу русский язык? Поможет ли решение "языковой проблемы" установлению мира в Украине?

"Если говорить о бытовых вещах, то Зеленский не открыл Америки. Сегодня все, кто хотят, могут спокойно разговаривать на русском, молдавском, белорусском языке – проблем нет... Если об этом речь, то комментарий президента – лишний. Если речь об официальном использовании, о региональном статусе – тогда, простите, Зеленский противоречит сам себе. Перед выборами он обещал всему украинскому народу, что никакого особенного статуса Донбасса и сдачи национальных интересов Украины не будет", – напоминает Юсов.

"Такими словами Зеленский буквально разворачивается спиной к избирателям Центральной и Западной Украины, и в том числе к избирателям Киева, многие из которых хоть и русскоязычные, но очень патриотически настроенные", – считает политик.

У кого сегодня "ключ" к прекращению войны на Донбассе? Как защитить украинский суверенитет? Как может помочь Европа? Ответы на эти и другие вопросы обсуждаем в нашем эфире.

Продолжение разговора с гостем студии – здесь.

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