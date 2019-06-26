Остаться или "хлопнуть дверью"? Что делать Украине после возвращения России в ПАСЕ

Дипломат Константин Грищенко – о том, как могут развиваться события после скандального возвращения России в ПАСЕ.

Кто виноват в поражении украинской дипломатии?

"Почему никто не взял на себя ответственность сказать то, что было принципиально важным: "Эту войну мы не выиграем"? А проигрывать таким образом – когда в России радуются все, кто только может – это непрофессионализм и глупость, умноженная на политический пиар", – уверен Грищенко.

Теперь, по большому счету, у Киева остается два варианта: оставить представительство в зале ПАСЕ или "хлопнуть дверьми".

Что выберет украинская делегация? Какой из вариантов хуже? По мнению Грищенко, "лучшего варианта" просто нет. Почему так – смотрите в этом выпуске Итогов на ObozTV.

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