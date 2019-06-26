В Станице Луганской началось разведение сил: подробности от военного эксперта

В Станице Луганской 26 июня состоялся первый этап отвода украинских подразделений.

Оккупанты сообщили, что якобы также отводят войска т.н. "ЛНР". За процессом наблюдает мониторинговая миссия ОБСЕ.

Подробнее о разведении сил и средств вдоль линии разграничения – эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев.

"В первую очередь от обстрелов противника страдают мирные жители. Поэтому разведение дает основания надеяться, что безопасность мирных жителей будет обеспечена", – говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, в случае необходимости украинская армия может "достаточно оперативно" вернуться на оставленные позиции.

"Чтобы обезопасить а) мирное население и б) военный персонал, который выполняет задания на первой линии обороны", – объясняет Селезнев.

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