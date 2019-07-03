Пострадают классики литературы: языковед рассказал, чем грозит запрет мата

Языковед Александр Авраменко объяснил, кому следует запретить нецензурную брань и кому и для чего она нужна.

Он отметил, что брань всегда была, есть и будет, поскольку из табуированные слова, нецензурную лексику человек выбрасывает свои негативные эмоции, которые иногда являются неконтролируемыми. К тому же, такая сугубо украинская брань присутствует в художественных произведениях того же Ивана Котляревского в "Энеиде" или у Ивана Нечуй-Левицкого в "Кайдашевой семьи".

Но, для кого такой закон он принял бы одобрительно, это, прежде всего, если бы он касался средств массовой информации, когда публичные люди выступают, то однозначно надо, по его словам, "наказывать копейкой". Нецензурные слова, брань - это по сути языковой мусор, с которым надо бороться.

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