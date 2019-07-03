ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

Пострадают классики литературы: языковед рассказал, чем грозит запрет мата

9Читать материал на украинском

Языковед Александр Авраменко объяснил, кому следует запретить нецензурную брань и кому и для чего она нужна.

Он отметил, что брань всегда была, есть и будет, поскольку из табуированные слова, нецензурную лексику человек выбрасывает свои негативные эмоции, которые иногда являются неконтролируемыми. К тому же, такая сугубо украинская брань присутствует в художественных произведениях того же Ивана Котляревского в "Энеиде" или у Ивана Нечуй-Левицкого в "Кайдашевой семьи".

Но, для кого такой закон он принял бы одобрительно, это, прежде всего, если бы он касался средств массовой информации, когда публичные люди выступают, то однозначно надо, по его словам, "наказывать копейкой". Нецензурные слова, брань - это по сути языковой мусор, с которым надо бороться.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
ИтогиЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Александр Авраменко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости