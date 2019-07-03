Налог на недвижимость: эксперт рассказал, кому стоит беспокоится

Директор института социально-экономической трансформации Илья Несходовский объяснил, кого и при каких условиях могут ждать штрафы за неуплату налога на недвижимость.

Он отметил, что даже если не пришло уведомление о необходимости уплаты налога на недвижимость еще не означает, что человек будет освобождена от этого налога. По его словам, если такое уведомление не приходило в 2016-2018 гг., сейчас может прийти сообщение о необходимости уплаты сразу за все годы.

Штрафные санкции, как отметил эксперт, будут начислены в случае того, если сообщение не поступало. Однако, он обратил внимание на один нюанс; в Налоговом кодексе указано, что формально не важно, было ли получено такое сообщение, а важен факт его направления соответствующим налоговым органом.

В результате того, что почтальон ошибся почтовым ящиком или такое сообщение потерялось - основанием для начисления штрафных сакнций может стать штамп налоговой о его отправке.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!