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Если вы нашли гранату: эксперт рассказал, как уберечь себя и близких от случайной трагедии

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Эксперт по безопасности Сергей Шабовта дал пять практических советов для тех, кто увидел опасный или подозрительный предмет, а тем более - боеприпас.

Он отметил, что еще с давних времен есть правило: если вы увидели, что по вашему пониманию похоже на взрывной или взрывоопасный предмет, вы никоим образом не должны его проверять или касаться в любым образом.

Кроме того, в любым способом обозначить нахождение этого предмета на месности и сообщить на любой номер экстренных служб. По его словам, с любого номера передадут информацию взрывотехникам ГСЧС, которые смогут и идентифицировать, и обезвредить в случае необходимости опасный предмет.

Еще одним важным моментом он назвал корректное и четкое описание адреса и местонахождение предмета для того, чтобы заработал механизм, в том числе и возможной эвакуации людей.

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