Делегатов ПАСЕ свозили самолетами: народный депутат рассказал, как блокировали правки Украины

Народный депутат Украины Виктор Еленский не считает, что возвращение России в ПАСЕ произошло из-за договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вместе с тем, член украинской парламентской делегации ПАСЕ не исключает того, что западные партнеры, которые обеспечили единодушие при голосовании со стороны Германии, Франции и Италии, имели договоренности и теперь должны ответить, почему они так добивались возвращения России в Совет Европы, без выполнения ею ни одного из обязательств.

По его словам, беспрецедентное количество депутатов, которых впервые свозили самолетами, впервые за десятки лет работали ночью. Он отметил, что были отменены ряд официальных мероприятий, среди которых празднования 70-летия ПАСЕ, совместные ужины партийных групп. Зато работа под большим давлением кипела до 1:30 ночи, во время которой методично сбивались 220 поправок от украинской делегации.

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