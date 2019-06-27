Розенко рассказал о повышении пенсий в Украине

Надбавка для украинцев с минимальной пенсией, которую Кабмин вводит с 1 июля, до конца 2019 года потребует около 4 млрд грн из бюджета.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Динамика доходов бюджета Пенсионного фонда говорит о том, что за счет дополнительных поступлений мы эту сумму перекроем. То есть осуществление таких доплат к пенсии не приведет к увеличению дефицита бюджета Пенсионного фонда", – сообщил вице-премьер.

"Пенсии мы начинаем платить приблизительно с 4 июля. До 4 июля перерасчет пенсий будет полностью завершен", – отметил Розенко.

По его словам, 2,5 млн пенсионеров получат ежемесячную надбавку к пенсии, ее средний размер будет 280-300 грн.

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