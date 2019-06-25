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Лев Парцхаладзе: Украина готовится к массовому появлению электромобилей

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Уже с 1 июля на всех новых строящихся парковках в Украине станут обязательными зарядки для электромобилей.

О нововведениях рассказывает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Наша цель – сделать так, чтобы хотя бы к 2030 году все паркоместа были оборудованы (электрозарядками. – Ред.)", – подчеркивает чиновник.

"Раньше в самолетах и ресторанах курили – а потом запретили. Думаю, так у нас в ближайшем будущем фактически исчезнут автомобили на бензине и дизеле. Поэтому нам надо быть готовыми и обеспечить нужную инфраструктуру", – уверен Парцхаладзе.

О каких именно парковках идет речь? Кто будет владеть этими зарядными устройствами? Подробнее о новых государственных строительных нормах смотрите в этом выпуске Итогов на ObozTV.

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