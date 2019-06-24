Газ для промышленности подешевел: что будет с ценами в Украине

Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук считает, что снижение цены на газ для промышленности не повлияет на стоимость товаров в Украине.

"Фактор цены на газ для промышленности играет свою роль в первую очередь в промышленных товарах. Это не продукция питания или какие-то мелочи, а строительные товары, товары машиностроения. Производитель сможет ощутить эффект от такого снижения, если такая цена продержится не менее полугода", – отметил он.

"По той скидке, которая сейчас происходит – до уровня 6-6,5 тыс. грн за 1 тыс. кубометров – цены на товары могут снизиться максимум до 15%. Во всех остальных товарах затратная доля газа не настолько значительная и большая, чтобы говорить, что она будет влиять на цену товара", – объяснил эксперт.

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